هيفاء وهبي تحصد مزيداً من الملايين.. “يا نحلة” في الصدارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور أسبوعين على طرحها لأغنية “يا نحلة”، لازالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تحصد نجاح الأغنية التي تصدّرت الترند بعد صدورها.

وحققت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناة هيفاء وهبي على موقع “يوتيوب”، كما سيطرت الأغنية على المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وشغلت أغنية “يا نحلة” اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أحدثت كلمات الأغنية ضجّة كبيرة بين محبي هيفاء، خاصة أن “محبوبة الملايين” تطرقت من خلالها إلى العلاقات العاطفية السامة وكيف تستطيع المرأة التخلص من تأثير العلاقة المتعبة على حياتها.

نفيد بالذكر أن أغنية “يا نحلة” من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع ، وميكس وماستر سليمان دميان.