صور: ماريا بحراوي تتألق في أول ظهور سينمائي.. نجمة واعدة في السينما السعودية

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ماريا بحراوي، الفتاة السعودية البالغة من العمر 17 عامًا، تخطف الأنظار بنجوميتها بعد مشاركتها في فيلم “نورة” الذي يُعد أول فيلم يمثل المملكة رسمياً في مهرجان كان السينمائي.
بحراوي، التي كانت مجرد طالبة في المرحلة الثانوية قبل مشاركتها الفنية الأولى، قدّمت أداءً لافتًا في الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا وفاز بجوائز مهمة. وقد أكسبها هذا الدور شهرة واسعة على الساحة الفنية.
يُذكر أن فيلم “نورة” دار حول قصة معلم جديد يصل إلى قرية العلا في تسعينيات القرن الماضي، حيث يلتقي بالشابة الشجاعة “نورة” التي تلهمه وتوقظ موهبته الفنية. وقد شارك الفيلم في مسابقة “نظرة ما” بمهرجان كان، وفاز بجائزة أفضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
وتُعد هذه البداية الفنية الناجحة لبحراوي مؤشرًا على مستقبل واعد في عالم السينما السعودية.
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