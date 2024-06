مينا مسعود وخطيبته إميلي شاه بحفل زفاف إحدى صديقاتها في كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الممثلة الهندية إميلي شاه بزفاف إحدي صديقاتها الذي أقيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وحرص على التواجد برفقتها خطيبها الممثل الكندي مينا مسعود واللذان أعلنا خطبتهما رسميًا يوم 14 مايو وسط تهنئة المحبين والمتابعين.

ونشرت "إميلي" صور من حفل زفاف صديقتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهر برفقتها خطيبها "مينا مسعود" والتقطا عدد من الصور التذكارية.

و نشر "مينا" مقطع فيديو عبر الاستوري، ظهر خلاله مع الممثلة الهندية إميلي شاه وأعلن خطوبته منها وذلك خلال حواره مع مجلة "Hello" حيث تصدرا بوستر النسخة الديجيتال من المجلة وقامت الصفحة الرسمية بنشر الخبر عبر حسابها الرسمي على نفس التطبيق.

وانتهى مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "Wish You Were There" وسط مشاركة نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم المخرجة الأمريكية جوليا ستايلز، والممثلة الأمريكية إزابيل فورمن، والمقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول "شارلوت" التي تتخيل دخولها في علاقة رومانسية مع رجل من المستقبل يدعى "ادم" تمر العلاقة بالعديد من المواقف والتحديات.

وتعاقد "مينا مسعود" علي عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة أبرزها الفيلم المصري "في عز الضهر" ويشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، الفنانة ميرنا نور الدين، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

كما ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون.

يذكر أن الظهور الأخير لمينا مسعود في هوليوود بفيلم الرعب "The Sacrifice Game" عام 2023.

