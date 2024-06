شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيخ على إنستجرام: كل العيون على رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الفنان المصري العالمي سامي الشيخ، الذى لعب شخصية "برزك أميد" فى مسلسل الحشاشين الذي عرض ضمن دراما رمضان 2024، وقف إطلاق النار في رفح من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور إنستجرام، حيث نشر صورة تحتوى على جملة "كل العيون على رفح" أو "All eyes on RAFAH".

‎وكان قد طالب الشيخ وقف إطلاق النار في رفح من خلال حسابه الرسمي علي موقع الصور إنستجرام، حيث نشر صورة تحتوى على جملة "وقف إطلاق النار دائما"، والصورة الأخرى احتوت على "1.3 مليون شخص يقيمون في أماكنهم في رفح الفلسطينية بغزة، 600.00 منهم من الأطفال، الهجوم على رفح الفلسطينية يجب أن يتوقف".

‎وعلق الشيخ على الصور قائلا: "إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يعرض 1.3 مليون فلسطيني -بما في ذلك 600 ألف طفل- إلى خطر كارثي".

‎وتابع الشيخ قائلا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن، وليس وقف إطلاق نار مؤقت أو مؤقت. القتل يجب أن يتوقف! ليس هناك ما يبرر قتل الأطفال، في غزة أو في أي مكان".

‎وأنهي الشيخ منشوره قائلا: "يجب على زعماء العالم أن يتحركوا الآن لإنقاذ الأرواح ودفعنا نحو مستقبل متجذر في الحرية والعدالة والكرامة والسلام لجميع الناس".

‎سامى الشيخ هو ممثل مصري، مقيم ما بين لوس أنجلوس والقاهرة، كانت بدايته الفنية عام 2007 حين شارك في المسلسل الشهير (The Big Bang Theory)، شارك بعدها في العديد من الأعمال الأمريكية، والتي من أبرزها فيلم (Transformers : Dark of the Moon) عام 2011، قبل أن يأتي إلى مصر ويشارك في مسلسل (حكايات بنات) عام 2012، ثم مسلسل (ستائر الخوف) عام 2014.

‎وشارك سامي الشيخ مؤخراً فى رمضان الماضي بشخصية "برزك أميد" في مسلسل الحشاشين، للنجم كريم عبد العزيز، وشارك فى بطولته أيضا كل من، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.