الرئيس الروسي بوتين يمنح"ستيفن سيجال" وسام الصداقة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الممثل الأمريكي ستيفن سيجال وسام "الصداقة" وذلك بحفل أقيم في الكرملين بموسكو يوم الخميس.

وحصل "سيجال" على وسام "الصداقة" لمساهمته الكبيرة في تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي، وظهر النجم وهو يتم تكريمه من قبل الرئيس "بوتين" وحرص على إلقاء كلمة بمناسبة تكريمه.

وقال: "هذه الحرب التي نحن متورطون فيها حاليًا، بدأها ومولها الغرب لقد أصبحت تشرك العالم أجمع في حرب ضد الخير والشر، يجب على جميع الأديان وجميع الأمم وجميع الناس أن يتحدوا بدلًا من أن يسيطر عليهم ويخدعهم الغرب بواسطة وحش الصحافة المزيفة، نحن بحاجة إلى تثقيف وإلقاء الضوء على كل هؤلاء الذين لا يستطيعون رؤية ما يحدث بالفعل".

وتم منح الممثل الأمريكي ستيفن سيجال جواز السفر الروسي عام 2016 من قبل الرئيس فلاديمير بوتين وكان السبب وراء منعه من دخول أوكرانيا لقرابة الـ 5 سنوات، وبعدها بعامين تم تعيينه "ممثلًا خاصًا لوزارة الخارجية الروسية ومسؤولًا عن العلاقات الإنسانية الروسية والأمريكية، ولإظهار دعمه الثابت للرئيس الروسي، حرص "سيجال" على حضور حفل تنصيب "بوتين" لولايته الخامسة على التوالي في وقت سابق من هذا الشهر في موسكو".

ستيفن سيجال هو ممثل ومنتج أمريكي ولد في ولاية ميشيجان الأمريكية، لوالديه باتريشيا ان، وصموئيل سيجال، وكان أجداده من جهة الأب من المهاجرين اليهود الروسيين، وكانت والدته من أصول إنجليزية وألمانية وأيرلندية وهولندية، وبدأ "سيجال" التدريب على فنون الدفاع عن النفس في سن السابعة، وكانت انطلاقته الحقيقية في هوليوود بفترة الثمانينات وقدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية التجارية الناجحة.

يذكر أن ستيفن سيجال يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الأكشن "The Tip of the Spear"، وفيلم الجريمة والاثارة "Above the Law 2".

