دانا حلبي عن زواجها من محمد رجب : أنا مزة حلوة وماشية مع نجم

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الفنانة دانا حلبي، الجدل من جديد بتصريحاتها على ما تم تداوله بزواجها من النجم المصري محمد رجب، بعد تصدر الثنائي التريند على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي بسبب الصور التي نشرتها الأولى برفقة رجب.

وقالت الفنانة اللبنانية دانا حلبي، خلال لقاءها في برنامج "قعدة ستات: للإعلامية مروة صبري، أنها تحب النجم محمد رجب جدًا، خاصة بعد العمل معه في مسلسل "الونش".

دانا حلبي ومحمد رجب

زواج دانا حلبي ومحمد رجب

تابعت قائلة :"أي نجم عليه الضوء هيطلع عليه شائعات كتير، ومش هعلق على موضوع زواجي منه، وبغض النظر إنها شائعة أو لا أنا مش هأكدها أو أنفيها".

وأضافت دانا حلبي:" الموضوع ده مش عاوزة أتكلم فيه خالص".

دانا حلبي

حقيقة زواج دانا حلبي ومحمد رجب



ختمت حديثها عن موضوع الزواج قائلة: "لو طلعنا تريند فأنا مزة حلوة وماشية مع نجم".

دانا حلبي تشارك محمد رجب بطولة مسلسل الونش

شاركت دانا حلبي، مع الفنان محمد رحب، في مسلسل "الونش" الذي جمع عدد كبير من الفنانين.

دانا حلبي ومحمد رجب

فريق عمل مسلسل الونش

مسلسل "الونش" وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين،وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

دانا حلبي ومحمد رجب

من هي دانا حلبي

- فنانة لبنانية.

- من مواليد 1987.

- لديها شقيقين بنت وولد.

- لديها طفلين من زوجها ميلاد حيدر.

- بدأت الظهور من خلال أغاني وإعلانات دعائية عبر قناة ميلودي وأثارت جدلا وقتها بسبب جرأة الكليبات.

- قدمت عددا من الأغاني منها "أنا دانا دندون"، "مية مية"، و "أي خدمة يا باشا".

- كانت زيجتها الأولى عام 2008 من ميلاد حيدر.

- اعتزلت الفن عام 2008 وعادت مرة أخرى عام 2016.

- أقامت دعوى قضائية عام 2013 تطلب فيها الطلاق بعد زواج دام 5 سنوات.

- أطلقت مؤسسة الحلبي الخيرية في لبنان لمساعدة الأطفال ضحايا الحروب.

- تم خطبتها عام 2019 من الفنان السوري عبد المنعم عمايري.

- انفصلت عن خطيبها بعد مرور عام.

- تعرضت لحادث سير بسيارتها في عام 2020.

- تزوجت للمرة الثانية من المصور أيمن عباس عام 2022 وانفصلت عنه بعد شهور من الزواج.

- رصيدها الفني في التمثيل 15 عملا فنيا.

- شاركت في مسلسل "مشوار الونش" بشخصية طبيبة التجميل "كاميليا".

- من مسرحياتها التي شاركت فيها "هابي نيو يير" ، و "عائلة تس".

- شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا".

دانا حلبي



