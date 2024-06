شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تلغى جولتها الغنائية بعدما نفت شائعة انفصالها عن "بن أفليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت النجمة جينيفر لوبيز، حفلها الصيفي الخاص بـ Greatest Hits لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها، حسبما علم موقع DailyMail حصريًا، وكان من المقرر أن تذهب المغنية البالغة من العمر 54 عامًا في جولة This Is Me Live التي تبدأ في يوليو ضمن الاحتفال بعيد ميلادها الخامس والخمسين.



جينيفر لوبيز

النجمة العالمية زوجة بن أفليك التي شوهدت وهي تمسك بيده في لوس أنجلوس، يوم الجمعة، بعد شائعات الانفصال، أرادت أن تكون في منزلها في لوس أنجلوس، وتلقى موقع DailyMail بيانًا بشأن الإلغاء ورد فيه "أعلن ممثلو Live Nation أنه تم إلغاء جولة جينيفر لوبيز الأمريكية الصيفية 2024"، وأضاف: "جنيفر تأخذ إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين".



اول ظهور لجينيفر برفقة بنبعد شائعات انفصالهما

كما أرسلت جينيفر رسالة خاصة إلى معجبيها عبر موقع OntheJLo الخاص بها، قالت فيها: "بالنسبة لأولئك الذين اشتروا سيتم استرداد التذاكر تلقائيًا - ليس هناك أي شيء آخر يتعين على المعجبين القيام به".

وأضافت جينيفر لوبيز "أنا أشعر بحزن شديد ومدمر بسبب خذلانكم، وأرجو أن تعلموا أنني لن أفعل هذا إذا لم أشعر أنه ضروري للغاية.. وأعدكم بأنني سأعوضكم وسنكون معًا مرة أخرى.. أحبكم جميعكم جدا.. حتى المرة القادمة..".

وقال مصدر إن لوبيز كانت حزينة لانسحابها من الجولة، التي كانت تحقق مبيعات جيدة، لكنها كانت بحاجة للعودة إلى المنزل في هذا الوقت.

وأضاف مصدر مقرب: "إنها تأخذ إجازة لتكون مع العائلة والأصدقاء المقربين"، حيث أشاروا إلى أنها كانت تتدرب كثيرًا على العرض وكانت مستعدة للالتزام، لكنها شعرت أن الوقت قد حان للاستراحة، وقال المصدر إن هذا القرار لم يتم اتخاذه بشأن مبيعات التذاكر، حيث كانت الجولة تسير بشكل جيد بالفعل في معظم المدن الرئيسية وكان هناك ارتفاع جيد.