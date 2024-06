شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين جماهير جينيفر لوبيز لاسترداد التذاكر بعد إلغاء جولتها الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن إلغاء الجولة الصيفية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز "This Is Me... Live"، التي كان من المقرر لها أن تبدأها خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويرجع سبب الإلغاء هو لقضاء مزيد من الوقت مع عائلاتها بحسب ما كشفت عنه النجمة في رسالتها أمس مع وسائل الاعلام العالمية والتي تناقلتها وعرضتها صحيفة فاريتي.

ووفقاً للتقرير، فإن اللذين قاموا بشراء تذاكر جولتها الصيفية من خلال Ticketmaster، سيتم استرداد التذاكر تلقائيًا بدون خصم أي رسوم إدارية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين اشتروا عبر مواقع إعادة البيع التابعة لجهات خارجية مثل Seat Geek وStubHub وVivid Seats سيتعين عليهم التواصل مع تلك الجهات لاسترداد أموالهم.

وسبق وتناولت عدة تقارير شائعة انفصال لوبيز عن بن أفليك، وسرعان ما تناقلت وسائل الاعلام تفاصيل الانفصال التى تمثلت في أخذ الثنائي فترة راحة بعد مواجهة مشاكل في التواصل وخلافات حول الشئون المالية والأبوة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Us Weekly، فإنهما يأخذان استراحة من زواجهما لإعادة تقييم علاقتهما.

وسبق كشف أحد المصادر المقربة عن أن قرار بن أفليك وجينيفر لوبيز بقضاء بعض الوقت منفصلين كان متبادلاً حتى يتمكنا من التغلب على خلافاتهما، وفي حديثه عن الثنائي، الذي عقد قرانهما فى عام 2022 بعد ما يقرب من عقدين من إلغاء خطوبتهما الأولى.