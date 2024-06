شكرا لقرائتكم خبر عن جراندي داريل ينضم لطاقم فيلم Knives Out 3 مع دانييل كريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم الإيرلندي ليو جراندي داريل ماكورماك، إلى طاقم تمثيل فيلم "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"، وهو الاسم الرسمي للجزء الثالث من سلسلة Knives Out الشهيرة بطولة النجم العالمي دانييل كريج.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم الإيرلندي صاحب الـ 31 عاماً، كان أخر المنضمين للجزء الثالث من سلسلة Knives Out والذي سيكون هو الأقرب لحل لغز جريمة قتل ريان جونسون، وسيلعب دور البطولة جنبًا إلى جنب مع النجم أندرو سكوت، وكيري واشنطن، وجلين كلوز، وجوش أوكونور، وكايلي سبايني وجيريمي رينر، وميلا كونيس.

يقوم جونسون بكتابة وإخراج وإنتاج الجزء الثالث من فيلم "Knives Out"، وسيدخل الفيلم الجديد حيز الإنتاج هذا الصيف، ومن المقرر أن يتم إصداره بواسطة Netflix في عام 2025.