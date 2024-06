شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل محمد على كلاى الثامنة.. أشهر الأفلام التي تطرقت لشخصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاثنين، 3 من يونيو مع ذكرى رحيل أشهر ملاكمى العالم وأحد أيقونات الرياضة بصفة عامة وأحد أهم الشخصيات المؤثرة في القرن العشرين، وهو محمد على كلاى الذى رحل عن عالمنا زى النهارده في عام 2016 أي قبل 8 سنوات كاملة.

ونظراً لأن شخصية محمد على كانت مليئة بالتحديات ولها بريقها الخاص النابع من كاريزما ربما لم ولن تتكرر بسهولة مثلما ظهر في حواراته التليفزيونية وشعبيته الجارفة بمختلف الدول العالم فقد تطرقت السينما العالمية لأفلام عن الملاكم الراحل نتطرق لهم في السطور التالية.

فيلم "The Greatest"

ويدخل قائمة أفضل الأفلام التى تم تقديمها عن الملاكم محمد على كلاى وقد تم عرضه لأول مرة عام 1977 ، ويتناول حياة الملاكم محمد على كلاى من الفترة 1960 إلى 1974.

فيلم "Ali"

فيلم "Ali" قام ببطولته ويل سميث، ويعد واحد من أبرز الأفلام التى تم تقديمها عن أسطورة الملاكمة الراحل محمد على كلاى، والعمل يرصد المراحل المختلفة التى مرت بها حياة هذا الملاكم بين عامى 1964 و1974 .

وشارك ويل سميث بطولة الفيلم جيمى فوكس وجون فواج و رون سيلفى ، ووصل مده عرض الفيلم الى ساعتين و 37 دقيقة.

فيلم "When We Were Kings "

يعد فيلم " When We Were Kings " واحد من أبرز الأفلام التى تم تقديمها عن محمد على كلاى، فهو فيلم وثائقى إنتاج عام 1996 من إخراج ليون جاست ويدور حول مباراة الوزن الثقيل بين محمد على كلاى وجورج فورمان المشهورة باسم القتال فى الغابة، مده عرض الفيلم ساعة و 28 دقيقة .