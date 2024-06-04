شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 2 من الموسم الثانى لـ House of the Dragon الأطول.. اعرف مدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل مدة الحلقة الثانية من الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon إلى 72 دقيقة، ومن المتوقع أن تكون الحلقة الأطول فى حلقات السلسلة بأكملها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع dexerto.

على أن يبدأ عرض أولى حلقات الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، يوم 16 يونيو الجارى، وستصل مدتها إلى 64 دقيقة، وستطرح تحت اسم A Son for a Son.

ومن ثم أكد الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros. Discover ديفيد زاسلاف خلال مكالمة فى 23 فبراير الماضى أن الموسم الثاني سيُعرض لأول مرة في الربع الثاني.

وأكدت شبكة HBO أن 16 ممثلاً سيعيدون أدوارهم في الموسم الثاني من House of the Dragon، وتم استبعاد ثلاثة ممثلين مفضلين لدى المعجبين من الموسم الأول من القائمة كما كان متوقعًا، على الرغم من أن المشجعين كانوا يأملون في عودتهم، ولا تتحدث الشبكة هنا عن الممثلين الذين ماتت شخصياتهم.

وسيتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من ثماني حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث للعمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.وحازت حلقات مسلسلHouse Of The Dragon على متابعة الملايين من حول العالم، منذ طرح أولى حلقات الموسم الأول، الذى تكون من 10 حلقات، طرحت بالتتابع على الشبكة.