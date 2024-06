سلسلة أفلام الرعب The Predator تستقبل الأمريكية إيل فانينج في بطولة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة الأمريكية إيل فانينج على متابعة مفاوضات للانضمام إلى فيلم"Badlands"، وهو فيلم جديد منبثق من عالم أفلام الرعب The Predator، من إخراج دان تراختنبرج وشارك في كتابته مع باتريك أيسون.

أحداث فيلم Badlands

يأتي فيلم Badlands بعد نجاح فيلم "Prey" للمخرج دان تراختنبرج وهو الجزء الذي تدور أحداثه قبل فيلم"Predator"الأول، الذي تدور أحداثه في عام 1719 ولعب دور البطولة آمبر ميدثندر في دور امرأة شابة من كومانتش تواجه صيادًا فضائيًا، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وحطم الأرقام القياسية، تم ترشيح الفيلم في عام 2022 لخمس جوائز إيمي برايم تايم، وفاز بواحدة لتحرير الصو، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الفيلم في وقت لاحق من هذا العام ليكون جاهز للعرض في دور السينما بحلول 2025.

تفاصيل سلسلة أفلام Predator

بدأت سلسلة أفلام Predator مع فيلم بنفس الاسم من إنتاج عام 1987 من بطولة شوارزنيجر، تبعه فيلم Predator 2 من بطولة داني جلوفر، وتمّ تقديم الجزء الثالث بعنوان The Predator لعام 2010، وPredators لعام 2018، كان هناك أيضًا العديد من المسلسلات التي تتقاطع مع الأفلام منها Alien vs. Predator والجزء الثاني Aliens vs. Predator: Requiem.