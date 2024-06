“موسم الرياض” ينافس بـ ١٤ ترشيحًا لجوائز مهرجانات نيويورك للإعلانات

يواصل “موسم الرياض” حضوره القوي في الترشيحات الدولية لجوائز الإبداع والإعلان، حيث ينافس بـ ١٤ ترشيحًا في مهرجان نيويورك للإعلانات، وبذلك تتصدر BigTime Creative Shop، الذراع الإبداعي لموسم الرياض، عدد الترشيحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاءت الترشيحات للأعمال “Knockout Chaos، “Day of Reckoning، و “Ring of Fire”. في مجالات الهوية، والأفلام، والرسوم المتحركة، والتأثيرات البصرية، وتصميم الإنتاج، والترويج، وغيرها.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ويعزز هذا الإنجاز مكانة موسم الرياض كأحد أهم المواسم الترفيهية على مستوى العالم، ويؤكد الجهود المبذولة في تطوير المحتوى الإبداعي المواكب للمعايير الدولية.

وكان الإعلان الترويجي Lets Get Ready To Rumble الخاص بنزال Battle Of The Baddest الذي احتضنه “موسم الرياض” أكتوبر الماضي قد توج بجائزة “الإعلانات الترويجية المميزة” ضمن النسخة الـ ٤٥ من جوائز “Sports Emmy Awards”، حيث تم تكريم أفضل الأعمال في مجال الإعلام الرياضي.