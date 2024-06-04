لفتة إنسانية من تامر حسني.. هذا ما فعله مع مدير “روتانا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة إنسانية من النجم المصري تامر حسني إذ أعلن تكفّله بكل نفقات علاج سعيد إمام، المدير الفني لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، بعد إصابته بانسداد في الشريان التاجي نتج منه عيب خلقي في صمام القلب، ومن المقرر أن يسافر سعيد إمام إلى فرنسا خلال أيام بعد الانتهاء من كل الإجراءات.

وأصدر المدير الفني لشركة “روتانا” بياناً صحافياً، شكر خلاله تامر حسني على مساندته ودعمه له، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ فترة طويلة، مؤكداً أنه تواصل معه بعد علمه بتفاصيل حالته، وأبلغه عن تكفّله بمصاريف علاجه.

وكان سعيد إمام المدير الفني لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” قد خضع لعملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة، نُقل على أثرها الى أحد المستشفيات في منطقة أكتوبر.

وفي جانب آخر، يواصل تامر حسني التحضيرات لفيلمه الكوميدي الجديد “ري ستارت”، الذي بدأ تصويره أخيراً، ويشاركه في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: محمد ثروت، هنا الزاهد، وباسم سمرة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني، بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في فيلم “بحبك”.