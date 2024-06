شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى بطلات مسلسل When Calls The Heart تسقط من الدور الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت مامي لافروك، المعروفة بلعب دور روزالين سوليفان إحدى بطلات مسلسل When Calls The Heart، الذى يعرض على شبكة Hallmark، بإصابات "تهدد حياتها" بعد سقوطها من شرفة الطابق الخامس، لكن يقال إنها "في حالة جيدة".

كانت لافروك قد دخلت المستشفى في وينيبيج بكندا في أوائل مايو بسبب "حالة طبية طارئة" لم يتم الكشف عنها، وبعد فترة من العلاج، تم إخراجها من غرفة العناية المركزة لـ غرفة عادية، حيث سقطت منها من خمسة طوابق.

في تحديث تمت مشاركته على صفحة GoFundMe التابعة لـ لافروك، والتي جمعت حتى الآن أكثر من 36000 دولار لصالح علاجها، كشف والدا الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا إنها "خرجت من العمليات الجراحية الكبيرة"، حيث قال الأطباء إنها "بحالة جيدة".

ومن غير المعروف طبيعة الحالة الطبية الطارئة الأولية، لكن صفحة GoFundMe تذكر أن والدتها "تمكنت من الوصول إلى هناك في الوقت المناسب لإنقاذ حياتها".

ظهر لافروك في تسع حلقات من الدراما العائلية When Calls The Heart من 2014 إلى 2023، كما لعبت دور البطولة في This Means War، وA Series of Unfortunate Events، وThe Hollow Child.