شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لـ سيناريو الفيلم المشتق من Peaky Blinders القادم على نيتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لـ مسلسل Peaky Blinders صورة لـ نص سيناريو لـ فيلم مستوحى من السلسلة الشهيرة، والذى سيعرض على منصة نيتفلكس.

وعلق على الصورة قائلا على لسان بطل السلسلة النجم العالمى كيليان مورفى :" "It seems like Tommy Shelby wasn't finished with me..." - Cillian Murphy"، أو " "يبدو أن تومي شيلبي لم ينته مني - كيليان مورفى".

وكان قد أكد الممثل العالمى كيليان مورفى، بطل سلسلة Peaky Blinders، الذى سيشتق منها فيلم جديد، أن العمل الجديد اقترب الانتهاء من كتابته، حيث صرح مورفى في آخر حواراته قائلا: "اقترب السيناريو من الانتهاء، ومن المتوقع أن يبدأ الفليم الجديد من حيث انتهى الموسم السادس من العمل، ومن المحدد أن يطرح الفيلم في 2024".

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أكمل مورفى قائلا:" لم أقرأ السيناريو بعد، ولكن الخطة هي إنشاء فيلم ومواصلة القصة ولكن في عالم السينما بدلاً من التلفزيون".

كما أكد الكاتب ستيفن نايت، مؤلف سلسلة Peaky Blinders، أنه أوشك على الانتهاء من كتابة فيلم جديد مستوحى من السلسلة، حيث صرح نايت: "لقد أوشكت على الانتهاء من كتابة فيلم جديد مستوحى من سلسلة Peaky Blinders، وسنقوم بتصويره بـ مجرد الانتهاء من الاستعدادات الأولية".

وأضاف نايت: "سنصور الفيلم الجديد بالاستوديوهات في حى ديجيبت، بـ برمنجهام، مكان تصوير المسلسل الأصلى، لذا فالأمر يشبه عودة أعضاء عصابة الـ Peaky Blinders من جديد".