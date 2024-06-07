شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف وصف جودي فوستر لـ روبرت داونى جونيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة العالمية جودي فوستر، لمجلة Variety إن صديقها النجم العالمى روبرت داوني جونيور يمتلك "فمًا كبيرًا وعقلًا مجنونًا"، وجاء ذلك خلال لقائها مع المجلة ضمن سلسلة حوارات "Actors on Actors"، حيث شاركا ذكرياتهما في العمل بفيلم Home For The Holidays، الذى طرح عام 1995، وأخرجته فوستر.

وعن تعاونهما، قالت فوستر إن عملية التصوير كانت "كلها مثالية بسبب داونى جونيور، لأنه مجنون ويحب الحرية، مضيفة أنها تتتمنى أن تكون شخصًا حرًا مثله".

وكان المخرج العالمي كريستوفر نولان أثنى على النجم العالمي روبرت داوني جونيور، الذى عمل معه في تحفته الفنية الأخيرة Oppenheimer وحققا جوائز بالجملة في مشوار الفيلم منذ عرضه حتى الآن، والذى يتوقع الكثيرون أن جونيور هو الممثل الأكثر حظاً لحصد جائزة أفضل ممثل مساعد في سباق الأوسكار المقبل.



جودي فوستر وروبرت داونى جونيور

وفي سياق متصل كشفت النجمة العالمية جودي فوستر عن الفيلمين اللذين تعتقد أنه يجب على الجميع مشاهدتهما، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث تحدثت ممثلة فيلم Silence Of The Lambs مؤخرًا مع مجلة Interview، التي طلبت منها اختيار الفيلم الذي تعتقد أنه يجب على الجميع مشاهدته خلال حياتهم.