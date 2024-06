شكرا لقرائتكم خبر عن General Hospital يسيطر على جوائز إيمي النهارية بأربعة جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر مسلسل General Hospital، على حفل جوائز إيمي النهارية - Daytime Emmys، لعام 2024 الذي أقيم أمس داخل فندق ويستن بونافنتور في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بينما حقق Kelly Clarkson Show جائزتين.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن مسلسل General Hospital حقق أربعة جوائز بما فيهم جائزة الدراما النهارية المتميزة، وجائزة أفضل دراما للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى أفضل كتابة وأفضل إخراج، كما فاز مسلسل The Young and the Restless الذي يعرض على قناة CBS بجائزتين وهما أفضل ممثلة رئيسية للنجمة ميشيل ستانفورد في دور فيليس سامرز، وأفضل ممثلة مساعدة كورتني هوب في دور سالي سبكترا.

وسبق وسيطر المسلسل الأمريكى "General Hospital" على جوائز إيمى النهارية بفوزه بخمسة ألقاب بما فى ذلك جائزة أفضل مسلسل درامى في الحفل الذي أقيم عام 2016، وبذلك يكون المسلسل المستمر منذ فترة طويلة قد سجل رقماً قياسياً بالحصول على الجائزة للمرة الـ11 فى تاريخه.

وعلى سياق آخر، قررت شبكة CBS إلغاء مسلسل NCIS: Hawaii، قبل طرح الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث من العمل في 6 مايو الجارى، وذلك دون الكشف عن الأسباب وراء إلغاء العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

تدور أحداث مسلسل NCIS: Hawaii حول جين تينانت (لاتشي)، أول عميلة خاصة مسؤولة عن NCIS بيرل هاربور، وفريقها وهم يوازنون بين الواجب تجاه الأسرة والبلد، والتحقيق في الجرائم الخطيرة التي تنطوي على أفراد عسكريين، والأمن القومي، وألغاز دولة الجزيرة بحد ذاتها.