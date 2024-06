شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب السينما العالمية.. بنرشح لك أجدد 5 أفلام لمشاهدتها خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عملاً سينمائيًا كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكنك أن تبحث طويلاً حتى تجد عملاً جيدًا تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ومن خلال هذا التقرير، نرشح لك 5 أفلام من الأعمال العالمية التي ستعرض خلال شهر يونيو الجاري، والتى يمكنك الاستمتاع بمشاهداتها.

I Am: Céline Dion

عاشت النجمة العالمية سيلين ديون، في الآونة الأخيرة، اضطراب حالة مرضية نادرة، هي متلازمة الشخص المتصلب، والتي تسبب تصلب العضلات وتشنجاتها وتمنعها من الأداء، ويُظهر الفيلم الوثائقي I Am: Céline Dion، الذي أعدته إيرين تايلور، كيف تعاملت المغنية العالمية مع هذه المشكلة الصحية.

وقالت سيلين ديون في بيان صحفي: "لقد كان العامان الأخيران بمثابة تحد كبير بالنسبة لي، الرحلة من اكتشاف حالتي المرضية إلى تعلم كيفية التعايش معها وإدارتها، لكنني لم أدعها تحدد حالتي، وفي طريقي لاستئناف مسيرتي الفنية.. قررت أنني أرغب في توثيق هذا الجزء من حياتي لمساعدة الآخرين الذين يعانون من هذا المرض"، وسيعرض الفيلم في 15 يونيو.



Inside Out 2

في عام 2015، قدم الجزء الأول من الفيلم الكرتوني Inside Out، لنا، فتاة صغيرة تدعى رايلي، كانت مستاءة من تغيير منزلها، ثم أظهر لنا كل المشاعر التي كانت تُشحن داخل عقلها: "الفرح، والحزن، والغضب، والخوف والاشمئزاز".

وانتهى الفيلم الكارتوني الناجح، الذي انتجته شركة بيكسار، عندما أصبحت رايلي، مراهقة، لذلك كان من المحتمل أن يكون قلق المراهقين هو الموضوع الرئيسي للجزء الثاني الذي ينتظر الجمهور طرحه بفارغ الصبر، حيث من المؤكد أن الجزء الثاني من الفيلم سيضم مجموعة من المشاعر الجديدة، مثل: "الإحراج، والملل، والحسد، والأهم من ذلك، القلق".

بدوره، قال مخرج الفيلم، كيلسي مان، في مقابلة مع جاكسون ميرفي، في برنامجه "أنيميشن سكوب"، إن القصة الجديدة تدور حول كيفية تعاملنا مع هذا الشعور، وأضاف "يتعلق الأمر بالبقاء في الحاضر والتقليل من القلق بشأن المستقبل – فقط القلق بشأن ما الذي يحدث الآن؟، وهذا جزء من تعلم كيفية إدارة القلق، وهو ما حاولنا وضعه في هذا الفيلم"، وسيعرض الفيلم في 14 يونيو.



The Exorcism

فيلم طرد الأرواح الشريرة The Exorcism هو فيلم رعب مع تطورين كبيرين لما بعد الحداثة، فهو يحكي قصة ممثل يدعى أنتوني ميلر، ويلعب دوره في الفيلم الممثل راسل كرو، الذي يفقد عقله أثناء تصوير فيلم يشبه فيلم The Exorcist تماما، مما يثير التساؤل عما إذا كان هو نفسه مسكونا بشيطان، أم أنها ضغوطات الحياة.

ويتمثل أول تطور لما بعد الحداثة، فى أن الممثل لعب دور البطولة فى فيلم The Pope's Exorcist العام الماضي، لذا فقد مثل فى فيلم The Exorcism، من قبل، أما التطور الثانى فهو أن الفيلم من إخراج جوشوا جون ميلر، الذى شارك فى كتابته، والذى لعب والده، جيسون ميلر، دور الأب داميان فى فيلم The Exorcist عام 1973.

بدوره، قال جوشوا: "هذا فى حد ذاته مؤلم بدرجة كافية"، وأضاف فى بيان: "لم يخجل والدى أبدا من إخباري بقصص عن مدى لعنة الفيلم: "الحرائق الغامضة التى ابتليت بها عملية الإنتاج، والوفيات الغريبة، والإصابات على مدى الحياة - والقائمة تطول وتطول.. لقد أسرتنى لعنة هذا "الفيلم الملعون" منذ ذلك الحين"، وسيعرض الفيلم في 21 يونيو.



Bad Boys: Ride or Die

لم يتواجد ويل سميث في دور السينما كثيرًا منذ أن صفع كريس روك، قبل فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في عام 2022، لكنه يعود إلى دور السينما في فيلم "Bad Boys: Ride or Die"، وهو الجزء الرابع من سلسلة Miami cop.

الفيلم الجديد يحكي أحدث مغامرات الرجال السيئين في منتصف العمر، وله هدف أعمق من مجرد الحفاظ على استمرارية العلامة التجارية - أو إعادة تحسين صورتها، بدوره، قال ويل سميث، لمجلة إمباير: "في الفيلم الجديد نلتقط بعض اللقطات الإبداعية حقا، فقد أردنا أن نتجاوز حجم الخبرة الحياتية وخصوصية العمر التي يمكنك وضعها في هذه الأفلام. هناك الجانب الروحي أيضا"، وتم عرض الفيلم ابتداءًا من يوم 5 يونيو.



The Watchers

تلعب داكوتا فانينغ، دور البطولة في هذا الفيلم الغامض والخارق للطبيعة، كفنانة تضيع في غابة في أيرلندا، وعندما يطاردها وحش، تجد ملجأ في مخبأ مع ثلاثة أشخاص آخرين، فقط لتعلم أنه لا يمكن لأي منهم المغادرة، وأنه يجب عليهم الوقوف بجانب شاشة زجاجية كل ليلة ليتم تفتيشهم من قبل "المراقبين" الفضائيين غير المرئيين.

يبدو فيلم المراقبون The Watchers، المقتبس من رواية AM Shine، مشابهًا إلى حد كبير لفيلم الفنان إم نايت شايامالان M Night Shyamalan - وقد تصادف أنه من تأليف وإخراج ابنته إشانا.

بدورها، قالت إيشانا، لـ كريستينا راديش، في برنامج كوليدار، المختص بأخبار الأفلام واستعراضها وتقييمها: "لقد كان التدريب معه مشوقا لي طوال حياتي.. لقد حظيت بهذا الوقت من المراقبة الهادئة طوال أول 22 عاما من حياتي، لأشاهد وأرى كيف فعل ذلك، وأراقب عواطفه طوال تلك الفتره، وأشير إلى تلك المعرفة بقدر ما أستطيع، كما فعلت في هذا الفيلم"، وبدأ عرض الفيلم بالفعل من يوم 7 يونيو.