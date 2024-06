شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة ينشر صورًا من حفل زفافه على الممثلة التونسية يسرا الجديدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، صورًا من حفل زفافه على عروسته الممثلة التونسية يسرا الجديدي، وعلق عليها خلال نشره على "إنستجرام": " A Day to remember 24-4-24 With my beautiful wife"

كانت الفنانة المعتزلة جينى كامل كشفت عن انفصالها بشكل رسمي عن الشاعر أمير طعيمة، شهر يناير الماضي، حيث كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تم الطلاق الرسمي وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله".

يذكر أن آخر أعمال الشاعر الغنائي أمير طعيمة كان تتر مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف، والتتر غنته النجمة جنات، وهو من توزيع تميم وألحان محمد رحيم.



أمير طعيمة يعلن زواجه من يسرا الجديدي



أمير طعيمة ويسرا الجديدي



زواج أمير طعيمة ويسرا الجديدى



يسرا الجديدي وأمير طعيمة