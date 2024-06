شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تجمع هيو جاكمان وإيما طومسون في عمل ضخم جديد برعاية كايل بالدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن العمل المنتظر لمنصة أمازون برايم، والذي سيجمع عددا كبيرا من النجوم منهم النجم العالمي هيو جاكمان، والنجمة العالمية إيما طومسون، والنجم نيكولاس براون، والنجم نيكولاس جاليتزين وعدد كبير من النجوم للمشاركة في الفيلم الذي سيحمل أسم Three Bags Full: A Sheep Detective.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن الفيلم المنتظر سيكون من انتاج استوديوهات أمازون MGM، وإخراج المخضرم في الرسوم المتحركة كايل بالدا، صاحب فيلم Minions: The Rise of Gru.

وسيقود النجم العالمي هيو جاكمان، الشهير في فيلمThe Greatest Showman، فرقة تضم أيضًا إيما طومسون صاحبة فيلم Matilda the Musical، والنجم العالمي نيكولاس براون الشهير بمسلسل Succession، ونيكولاس جاليتزين ، ومولي جوردون، وهونج تشاو، توسين كول، كوبنا هولدبروك سميث، كونليث هيل الشهير في مسلسل Game of thrones، ومانديب ديلون، الشهير في سلسلة star wars.

الفيلم المرتقب سيكون مقتبس من كتاب ليوني سوان الأكثر مبيعًا عالميًا، وكتبه كريج مازن صاحب سلسلة The Last of Us، ويتتبع الفيلم جورج هاردي (جاكمان)، الراعي الذي يحب أغنامه ويربيها فقط من أجل صوفها، وكل ليلة يقرأ بصوت عالٍ لغز جريمة قتل، متظاهرًا بأن أغنامه تستطيع الفهم، وعندما يتم العثور على جورج ميتًا في ظروف غامضة، تدرك الأغنام على الفور أنها كانت جريمة قتل وتعتقد أنها تعرف كل شيء عن كيفية حلها.