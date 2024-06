شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى إمباير ستيت يتزين بالأخضر قبل عرض الموسم الجديد من House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مبنى إمباير ستيت (ESB) بالشراكة مع منصة HBO Max، عن تجربة جديدة لجماهير House of the Dragon، والتي تتضمن فرصة لالتقاط الصور مع العرض الحديدى الشهير، بالإضافة إلى فرصة لالتقاط صور فريدة من نوعها لعالم "Game of Thrones" في الطابق الثمانين، في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجارى.

وقال توني مالكين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ESRT: "لقد تحول مرصد مبنى Empire State الشهير الخاص بنا إلى عالم Westeros في عملية استحواذ ملحمية من قبل صناع مسلسل House of the Dragon التى لن يرغب متابعوا العمل في تفويتها، والتى تعد فرصة العمر للدخول إلى كواليس المسلسل في مدينة نيويورك الأكثر أصالة".

ويتضمن البرنامج الخاص بمبنى Empire State على مجموعة من الأنشطة، منها:



مبنى إمباير ستيت

اعتلاء العرش.. حيث يمكن لعشاق "House of the Dragon" الجلوس على أخطر مقعد في العالم والحكم من العرش الحديدي على الدرج الكبير للمرصد. الدخول إلى عالم WESTEROS.. حيث يمكن للزائرين أن يكونوا من بين الأوائل الذين يجربون لعبة الهاتف المحمول "Game of Thrones: Legends" وينتقلون إلى عالم "Game of Thrones" من خلال مقطع فيديو مخصص في كشك الصور التفاعلي في الطابق 80. زيارة ملكية.. قام نجوم "House of the Dragon" أوليفيا كوك، وفابيان فرانكل، وتوم جلين كارني، وإيوان ميتشل، وفيا سابان بزيارة مبنى إمباير ستيت للقيام بجولة في تجربة المرصد الشهيرة وقلب المفتاح في حفل الإضاءة. DRAGON FOOD.. ستقدم شركة Tipsy Scoop المحلية مشروبات فاكهة التنين المزينة بحلوى Dragon’s Breath Rock Candy وشخصية لعبة تنين صغيرة للضيوف الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكثر في نافذة منبثقة في الطابق 86 من المبنى. هدية حفلة المشاهدة.. يمكن للمعجبين الدخول للحصول على فرصة للفوز بتذاكر للانضمام إلى حفلة مشاهدة العرض الأول للموسم الثاني من "House of the Dragon" مع ضيف في الطابق 80 للمرصد في 16 يونيو الجارى، فى الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجارى.