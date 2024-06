شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز ترتدى خاتم الزواج فى آخر ظهور لها رغم شائعات الانفصال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رغم شائعات الانفصال التى تطاردها لا تزال النجمة العالمية جينيفر لوبيز ترتدي خاتم زواجها، عندما شوهدت أثناء توجهها لتناول العشاء في مطعم جورجيو بالدي في سانتا مونيكا، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، تعيش الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا، فترة من الاضطرابات الشخصية والمهنية، مع إلغاء جولة لها مؤخرًا، وشائعات عن مشاكل زوجية مع بن أفليك.

وعلى الرغم من التخمينات السائدة بأن الزوجين على وشك الطلاق، احتفظت جينيفر بخاتمها في آخر نزهة لها، وظهرت "جي لو" بفستان شفاف باللون الأبيض الفاتح، وبدت ببشرة صافية ومضيئة مع رفع شعرها بلون الكراميل إلى شكل ذيل حصان.

يأتى هذا فيما سبق وأفاد تقرير آخر، بأن جينيفر لوبيز تشعر بالقلق إزاء علامتها التجارية وسط شائعات بأنها وبن أفليك يتجهان إلى الطلاق بعد فشلهما في إنجاح زواجهما، وكشف أحد المصادر أن جي لو تشعر بالقلق في الغالب بشأن عملها وصورتها العامة لأن الطلاق الرابع من شأنه أن يضر بسنوات عملها الشاق.

وتتخذ لوبيز خطوات "لحماية نفسها" بعد أن تعهدت بالخروج على اللعن فى حالة حدوث الطلاق، وقال مصدر لمجلة Closer: "تعرف جي لو كيفية التعامل مع الطلاق، وقد التقت بالفعل بمحامين"، "على الرغم من أنهما تزوجا لفترة قصيرة، لا يزال هناك الكثير من الأصول التي يمكن تقسيمها".

وأضافوا: "لقد استأجرت أيضًا فريقًا خاصًا للعلاقات العامة للأزمات، وهم يفكرون في كيفية قيامها هي وبن في الطلاق بأقل قدر ممكن من الأضرار الجانبية"، ومع ذلك، فإن اهتمامها الرئيسي هو علامتها التجارية وسمعتها الراسخة، حيث قال المصدر "العلامة التجارية مهمة جدا لجينيفر لوبيز".

وقال المصدر: "لقد حرص على وميض شاشة هاتفه بصورة J-Lo واسم الزواج عليها حتى يتمكن المصورون من التقاطها، ووافق على إعادة وضع خاتم زواجه مرة أخرى"، وقبل أن يختتم حديثه، قال المصدر أن لوبيز تتمني ان صورتها الأخيرة هي وبن تهدأ حالة الجنون".

وكانت قد ألغت النجمة جينيفر لوبيز، حفلها الصيفي الخاص بـ Greatest Hits لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها، حسبما علم موقع DailyMail حصريًا، وكان من المقرر أن تذهب المغنية البالغة من العمر 54 عامًا في جولة This Is Me Live التي تبدأ في يوليو ضمن الاحتفال بعيد ميلادها الخامس والخمسين.