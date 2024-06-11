ويل سميث يعيد صفعة الأوسكار إلى الأذهان بعد مرور عامين

ياسر رشاد - القاهرة - أعاد النجم ويل سميث، موقف صفعة الأوسكار المثيرة للجدل، إلي الأذهان من خلال فيلمه الأخير Bad Boys: Ride or Die، وذلك بعد مرور عامين عليها.



وفي مشهد لـ ويل سميث في فيلم Bad Boys: Ride or Die، يلعب دور مايك، وهو مصاب بنوبة ذعر، فيقوم صديقه "ماركوس" (مارتن لورنس) بصفعه ليوقظه.



وتعد الصفعة إشارة لواقعة صفع ويل سميث لكريس روك في حفل أوسكار 2022، حيث كان الممثل مرشح لأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم King Richard وسخر روك من زوحته جادا بينكيت سميث وإصابتها بداء الثعلبة عن طريق مقارنتها بفيلم G.I Jane الذي كانت بطلته صلعاء أيضًا.



أدى ذلك إلى معاقبة أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة لـ ويل سميث عن طريق سحب رخصته ومنعه من المشاركة في الحفل لمدة 10 أعوام.

وكان قد تربع فيلم الإثارة والحركة Bad Boys: Ride Or Die، على المركز الأول من الإيرادات حيث حقق في الأسبوع الأول من عرضه 53 ملايين .

شركة إنتاج فيلم Bad Boys: Ride Or Die

حققت شركة الإنتاج الخاصة بفيلم Bad Boys: Ride or Die حققت 21.6 مليون دولار أمس بإجمالي 53 مليون دولار، في 3885 مسرحًا، وذلك ووفقًا لتقرير نشرته مجلة Deadline.

فيلم Bad Boys: Ride Or Die

يعتبر Bad Boys: Ride Or هو الجزء الرابع في سلسلة الأفلام، ومن بطولة سميث في دور مايك لوري إلى جانب مارتن لورانس في دور ماركوس بورنيت.

أحداث فيلم Bad Boys: Ride Or Die

وتدور أحداث فيلم Bad Boys: Ride Or Die ، حول الثنائي الذي يُجبروا على أن يصبحا هاربين عندما يتم إعدادهما وعليهما حل قضية فساد في كارتل جنوب فلوريدا خارج القانون.

أبطال فيلم Bad Boys: Ride Or Die

فيلم Bad Boys: Ride Or Die، يشارك في بطولته كلًا من :فانيسا هادجنز وتيفاني هاديش ودي جي خالد وجو بانتوليانو، من إخراج الثنائي البلجيكي عادل وبلال، اللذين أشرفا أيضًا على الإدخال السابق لعام 2020 Bad Boys For Life.