بسنت شوقي تكشف أسرار علاقتها بزوجها وسبب تردّدها على طبيب نفساني

حلّت الفنانة بسنت شوقي ضيفةً على بودكاست "قهوة بلبن" الذي تقدّمه المذيعة جيلان علاء عبر أثير محطة "العدل غروب"، حيث كشفت العديد من أسرار حياتها الشخصية، مؤكدةً أنها زارت طبيباً نفسانياً بسبب إصابتها بالاكتئاب.

في السطور التالية أبرز تصريحات بسنت شوقي في البرنامج:

- لا أحب التحدّث مع شخص قد يسبّب لي الاكتئاب، ولا أرد على الهاتف لأنني أفضّل التواصل مع الآخرين وجهاً لوجه.

- أتابع مع معالج نفساني لأنني مصابة باكتئاب موسمي، خاصة في فصل الشتاء، ولا أخرج من البيت.

- أجلّتُ موعد حفل زفافي بسبب ارتباط زوجي محمد فراج بتصوير عمل فني.

- قررت أن يكون عقد القران مماثلاً لما نراه في الأفلام الأجنبية، لأن المسؤولية تكون أكبر.

- في بداية زواجنا كان فراج يظن أنني لا أجيد الطبخ، وأول أكلة حضّرتها كانت "طاجن عكاوي".

- لا أرى محمد فراج كثيراً، وإذا حسبت الأوقات التي نلتقي فيها فستكون أربعة أشهر في السنة.

يُذكر أن بسنت شوقي شاركت في بطولة فيلم "السيستم" الذي عُرض في دور السينما الفترة الماضية، مع الفنانين: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد علي رزق، ميس حمدان...، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وتدور أحداثه حول "وحيد" الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم القدرة على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه "مصطفى"، ليُساعده ويمدّه بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

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