بيلا حديد مفاجأة كليب “غزة تنادي”… اقرأ التفاصيل

في خطوة جديدة وجريئة، شاركت عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني، بيلا حديد، في فيديو كليب بعنوان “غزة تنادي” او “Gaza is calling” بالتعاون مع الفنان السوداني الأصل، مصطفى أحمد، المعروف بإسم “مصطفى الشاعر” وذلك دعماً للقضية الفلسطينية.

بهذه المناسبة، شارك مصطفى الشاعر متابعيه على “إنستغرام” مقطع فيديو ترويجي قصير للأغنية، ظهرت فيه بيلا حديد بملامح حزينة، تجلس داخل منزل يتميّز بطابعه العربي وهي تواسي صديق طفولتها، ليتبيّن فيما بعد أنهما عاشا أحداثًا آليمة في غزّة بسبب الحرب والدمار.

في السياق نفسه، كشف “الشاعر” المزيد من التفاصيل عن كواليس الأغنية التي كتبها وسجلها منذ عامين، ثم حرص على التواصل مع بيلا حديد للمشاركة في تصويرها الى جانب الرابر الفلسطيني عبد الرحمن الشنطي وإسراء ويونس من جنين.

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لافتاً ان عائدات الأغنية المادية ستذهب لصالح إلى صندوق إغاثة أطفال فلسطين، الذي يوفر الغذاء والمساعدات للفلسطينيين.

نذكر أنها ليست المرة الأولى التي تدعم فيها بيلا حديد القضية الفلسطينية، رغم تعرّضها للتهديد وخسارة العديد من عقودها التجارية والإعلانات.

فقد دعمت بيلا القضية مؤخرًا خلال مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي بدورته الأخيرة، حيث إرتدت فستاناً مستوحى من الكوفية الفلسطينية، إضافة الى مطالبتها الدائمة بإنهاء الحرب الإسرائيلية اللاإنسانية على غزة .