شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية العربى تشارك فى بطولة فيلم الغربان بعد تألقها فى الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

بعد تألقها في مسلسل الحشاشين في موسم رمضان الماضي في شخصية "نور الوجود" أمام كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، تقدم الفنانة أمنية العربى أولى تجاربها فى السينما، حيث تشارك فى بطولة فيلم "الغربان" تأليف وإخراج ياسين حسن.

وقالت أمنية لليوم السابع : بعد مشاركتي في مسلسل "الحشاشين" في شهر رمضان رشحني مخرج فيلم "الغربان" الأستاذ ياسين حسن، فقد شاهد العمل وجاء ترشيحي من خلاله وأقدم دور "ميسيليا"، والفيلم يشارك في بطولته عمرو سعد ومي عمر وماجد المصري وأسماء أبو اليزيد وعبد العزيز مخيون ومحمد علاء وصفاء الطوخي و ضيوف شرف كثيرين.

وقالت أمنية إن ميسيليا قائدة جيش ومقاتلة، وهو دورجديد لم أقدم شبيها له من قبل، وهو دور صعب لأنه يستدعي تمارين وتمكن من ركوب الخيل ومبارزة، وهتدور أحداثه عام 1900 ميلادية، ونصوره في عدة دول منها مصر وسوريا والإمارات ولبنان.

أمنية العربي شاركت أيضا من قبل في مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي، وقدمت شخصية "ياقوتة"، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودرست في مركز الابداع الفني لدي المخرج خالد جلال.