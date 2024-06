شكرا لقرائتكم خبر عن موقع يساعد على اختيار الولاء لفصيل Black أو Green قبل طرح House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعو شبكة HBO المعجبين إلى التعهد بالولاء إما لفصيل Black أو Green من خلال ملصق رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذى يساعدهم في وضع أنفسهم كشخصية Westeros ، وذلك قبل طرح الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon في 16 يونيو الجارى، الذى سيشهد الحرب الأهلية في بيت تارجيريان، والتي يطلق عليها اسم رقصة التنانين.

ويمكن لمتابعى المسلسل القيام بعمل الصور من خلال موقع riseyouurbanners.com" في جميع أنحاء العالم بدءًا من 10 يونيو الجارى حتى نهاية الموسم الثاني في 4 أغسطس المقبل.

على الموقع، يمكن للمستخدمين التقاط صورة شخصية واختيار جانبهم، الأخضر أو الأسود.

ومن ثم يقوم النظام بعد ذلك بإنشاء صورة لهم كشخصية Westeros ، ويمكن للمستخدمين إضافة تنين أو اثنين، أو الضغط على زر "تغيير نفسك" لإنشاء المزيد من صور الشخصيات، ويمكنهم بعد ذلك حفظ صورتهم المفضلة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بين الجانبين مع عرض حلقات الموسم الثاني من House of the Dragon ، حيث سيحتوي الموقع على لوحة صدارة أسبوعية توضح المجالس الخضراء أو السوداء السائدة في وقتها.

ويأمل صناع مسلسل House of the Dragon هو أن الصور التي أنشأها متابعين العمل ستعمل على تعزيز القيادة للموسم الثاني من السلسلة .

حيث سيمثل الموسم الجديد من مسلسل House of the Dragon رسميًا بداية الحرب الأهلية في Targaryen حيث تتنافس الفصائل السياسية للسيطرة على العرش الحديدي.

على أحد الجانبين يوجد فريق الأسود: الأميرة راينيرا تارجارين (إيما دارسي)، والأمير ديمون (مات سميث) وقواتهم في دراجونستون، وتقود فريق Green في كينجزلاندنج أليسنت هايتاور (أوليفيا كوك)، مع والدها أوتو (ريس إيفانز) وأطفالها الملك إيجون (توم جلين كارني) والأمير أيموند (إيوان ميتشل).

ويضاعف الملك الشاب "إيجون" مطالبته بالعرش الحديدي، الذي تعتبره أخته غير الشقيقة "رينيرا" حقًا لها بالولادة.

تدور أحداث مسلسل "House of the Dragon" قبل 200 عام من أحداث "Game of Thrones"، وهو مستوحى من رواية "Fire & Blood" للمؤلف جورج آر آر مارتن، والتي تعرض تفاصيل تاريخ آل تارجارين، وتبع الموسم الأول راينيرا في معركتها من أجل الحصول على لقب الوريث المختار للملك فيسيريس الأول (باتي كونسيدين) والفترة التي سبقت حرب الخلافة بين آل تارجاريان.

يضم طاقم الممثلين العائدين للموسم الثاني من المسلسل الدرامي الخيالي إيما دارسي في دور راينيرا تارجارين، وأوليفيا كوك في دور أليسنت هايتاور، ومات سميث في دور ديمون تارجارين، وإيوان ميتشل في دور إيموند تارجارين، وإيف بيست في دور راينا تارجارين، وريس إيفانز في دور أوتو هايتاور، وستيف. توسان في دور كورليس فيلاريون، وفابيان فرانكل في دور كريستون كول، وتوم جلين كارني في دور إيجون تارجارين.