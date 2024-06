شكرا لقرائتكم خبر عن ويستروس حاضرة فى شوارع نيويورك قبل House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا على طرح الموسم الثاني من مسلسل الفنتازيا الشهير House of the Dragon في موسمه الثاني، بعد ما يقارب من عامين داخل غرفة التحضيرات والتصوير، والمقرر عرض أولى حلقاته يوم 16 من الشهر الجاري، وسرعان ما حرص عدد كبير من المشاهدين على الترحيب بالموسم الجديد على طريقتهم الخاصة، وتداول عدد من مستخدمي موقع الصور إنستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله أعلام "ويستروس" على إحدى كباري مدينة نيويورك الأمريكية، في حملة ترويجية للموسم الجديد.



اعلام ويستروس



ويستروس

تدور أحداث مسلسل "House of the Dragon" قبل 200 عام من أحداث "Game of Thrones"، وهو مستوحى من رواية "Fire & Blood" للمؤلف جورج آر آر مارتن، والتي تعرض تفاصيل تاريخ آل تارجارين، وتبع الموسم الأول راينيرا في معركتها من أجل الحصول على لقب الوريث المختار للملك فيسيريس الأول (باتي كونسيدين) والفترة التي سبقت حرب الخلافة بين آل تارجاريان.

ويضم طاقم الممثلين العائدين للموسم الثاني من المسلسل الدرامي الخيالي إيما دارسي في دور راينيرا تارجارين، وأوليفيا كوك في دور أليسنت هايتاور، ومات سميث في دور ديمون تارجارين، وإيوان ميتشل في دور إيموند تارجارين، وإيف بيست في دور راينا تارجارين، وريس إيفانز في دور أوتو هايتاور، وستيف. توسان في دور كورليس فيلاريون، وفابيان فرانكل في دور كريستون كول، وتوم جلين كارني في دور إيجون تارجارين.