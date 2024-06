شكرا لقرائتكم خبر عن رود جيلبرت: تجربتى مع السرطان إيجابية وغيرت من حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الفنان العالمى رود جيلبرت سبب اعتباره معركته الأخيرة مع السرطان تجربة "إيجابية"، وذلك بعد أن أعلن الممثل الكوميدي أنه تم تشخيص إصابته بسرطان الرأس والرقبة في المرحلة الرابعة في يوليو 2022، قبل أن يخضع لمدة عام من العلاج الناجح.

في عرضه الكوميدي الجديد، Rhod Gilbert And The Giant Grapefruit، الذي يقوم بجولة حاليًا، تحدث الممثل الكوميدي عن تجربته في العثور على الكتلة السرطانية والرحلة التي تلت ذلك، والتي كانت أيضًا موضوعًا لفيلم وثائقي على القناة الرابعة، A Pain In The Neck.

وفي حديثه لصحيفة التايمز، قال إنه أنهى عروضه بتوضيح أن تجربته مع السرطان جعلته "يستمتع بالحياة"، وتابع جيلبرت قائلا:" اعتقدت أنني سأقول: أنا لست آسفاً لإصابتي بالسرطان، وأشعر بالذنب لقول ذلك بسبب ما مرت به زوجتي، لقد فقدنا والدها للتو بسبب السرطان أيضًا، لذلك كان الأمر بمثابة جحيم حي بالنسبة لها، لكن بالنسبة لي المرض كان أمر إيجابي، وهذا لا يعني أنني أريد إعادته، ولكنني أستمتع بالحياة فحسب".

خسر جيلبرت فقرتين ونصف في العام الذي عانى فيه من المرض، وعلى الرغم من تعافيه، إلا أنه لا يزال مطلوبًا منه إجراء فحوصات طبية منتظمة كل ثمانية أسابيع.

وتابع جيلبرت قائلا:" لقد كرهت صوت المنبه طوال حياتي، الآن أقول: مرحبًا، هنا يأتي يوم آخر، يجب أن أشكر ما وصلت إليه في مسيرتي، وأعتقد أنني شخص مختلف، ما زلت قلقًا، لكن كل شيء أصبح فجأة في مكانه الطبيعى، خاصة أننى أعرف ما أريد من الحياة".