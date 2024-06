إذاعة MBC LOUD FM تحتفل بعيد ميلادها الأول في الرياض

برامج خاصة وفعاليات ومنافسات قوامها التفاعل الجماهيري والجوائز القيمة تقدمها إذاعةMBC LOUD FM على الأثير احتفاءً بعيد ميلادها الأول الذي تحتفل به في العاصمة الرياض. وبمزيجٍ من البرامج الأصلية المتنوعة وأبرز أغاني موسيقى البوب على القوائم العالمية، خطت إذاعة MBC LOUD FM بثبات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية كأول إذاعة تجارية ناطقة بالإنكليزية في السعودية، مقدمةً لجمهورها الغربي والعربي نمطاً جديداً وفريداً من الاستماع والتفاعل عبر الأثير في موزاة البودكاست، معتمدةً بذلك قالباً عالمياً متجدداً في الهيكلة البرامجية والنمط الإذاعي الذي تنتهجه أكثر محطات البث العالمية ريادةً في كل من أميركا الشمالية وأستراليا وأوروبا.

كل ذلك كان كفيلاً بخلق حالة جديدة بين جمهور الإذاعة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي انعكست أصداؤه من خلال التفاعل المباشر بين الشباب مع إذاعتهم الجديدة، سواءً خلال البرامج المتنوعة عبر الفترات الصباحية والمسائية، أو عبر منابر التواصل الاجتماعي والمنتديات.

الجمهور يشارك في إطفاء الشمعة الأولى

في بادرةٍ قوامها التفاعل العفوي بين جمهور الإذاعة ومستمعيها، احتفت MBC LOUD FM بعيد ميلادها الأول في المقر الرئيسي لـ “مجموعة MBC” في الرياض، حيث تم توجيه 30 دعوة VIP لـ 30 مستمعاً مخلصاً للمشاركة في إطفاء الشمعة الأولى، وذلك من خلال فوزهم بمسابقات يومية شاركوا بها على الأثير. وفي خضمّ الاحتفال بعيدها الأولى، حظي اثنان من المدعوين بفرصة السحب والفوز بجائزة أتاحت لهم الإقامة لليلة واحدة في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية في الرياض.

نمط إذاعي جديد وفريد

برامج أصلية تفتتح النهار مع مقدمين عالميين، وأخرى مع ديجيز ذائعي الصيت، وصولاً إلى أحدث الأغنيات الضاربة على قوائم الموسيقى العالمية، وأخرى تفاعلية وحوارية، وتغطيات حية لكبرى الفعاليات والمناسبات وغيرها الكثير.. هكذا تُغني MBC LOUD FM حياة المستمعين بالموسيقى والتفاعل والترفيه، ابتداءً من البرنامج الصباحي “The Byron Cooke Show with Sana K” الذي يُبث من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 إلى 10 صباحاً، مروراً ببرنامج “On Air with Ryan Seacrest” (أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً ومن 7 إلى 10 مساءً)، وصولاً إلى برنامج “Non-Stop Hits with Harry” (أيام الأسبوع من الساعة 1 إلى الساعة 4 مساءً)؛ و” The Drive with Jay R and Danah” (أيام الأسبوع من 4 إلى 6 مساءً)، وغيرها الكثير..

في هذا السياق، قال زياد حمزة مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في “مجموعة MBC”: “ها هي اليوم LOUD FM تخطو بثبات وثقة وريادة نحو عامها الثاني، بعد أن نجحت في تغيير نمط استهلاك المحتوى الإذاعي والبودكاست لدى المستمعين، ونالت ثقة كبرى العلامات التجارية التي تستهدف الناطقين بالانكليزية من مواطنين ومقيمين على حدٍّ سواء، وحققت تفاعلاً غير مسبوق بين الشباب التواقين للاستماع إلى نموذج إذاعي معاصر يحمل قالب الـ HIT، وهو ما يُعرف عالمياً بـ (CHR) أو (Contemporary Hit Radio Station)”.

عام حافل بالإنجازات

حَفِل العام الأول من رحلة MBC LOUD FM الحالمة بالعديد من الإنجازات والسبق الإذاعي على أكثر من صعيد، منها ترفيهي ورياضي وكروي وموسيقي وسينمائي وفني، ناهيك عن لقاءات حصرية مع أسماء عالمية كبرى في مجالات متنوعة، وصولاً إلى بث حصري أول لأغنيات ضاربة محلياً وإقليمياً، ودعوات فريدة وفّرتها لعدد من جمهورها المخلص لحضور حفلات عالمية، كل ذلك إلى جانب إطلاق برامج أصلية غير مسبوقة في أنماطها الإذاعية ومضيفيها ومقدميها العالميين.

البداية كانت مع تغطياتها لفعاليات كبرى في موسم الرياض 2023 على غرار النزال الكبير في الملاكمة بين تايسون فيوري وفرانسيس ناغانو والذي أطلقت عليه الصحافة العالمية لقب “Battle of the Baddest”.كما أصبحت MBC LOUD FM القناة الإذاعية الحصرية باللغة الإنجليزية الناقلة لبعض فعاليات دوري المحترفين السعودي مع معلق كرة القدم الشهير جو موريسون الذي يغطي مباراة الأسبوع.

وفي شهر يناير من العام الماضي، وكجزءٍ من عروضها الترويجية الضخمة على الهواء، منحت MBC LOUD FM عدداً من مستمعيها المخلصين تذاكر لحضور حفل النجم العالمي (إد شيرن) Ed Sheeran في دبي. وفي نفس الشهر، أجرت MBC LOUD FMتغطيات حصرية باعتبارها الإذاعة الرسمية الناطقة بالانكليزية لمهرجان جوائز جوي أووردز في الرياض، فكان لها شرف إجراء مقابلات مع أسماء ذهبية في هوليوود على غرار السير أنتوني هوبكنز، ومارتن لورانس، والمغنية الأميركية العالمية بيبي ريكسا وآخرين.

وفي شهر أبريل من العام الماضي، أطلقت MBC LOUD FM مجموعة جديدة كاملة من البرامج المباشرة والأصلية على الهواء، بما في ذلك “The Byron Cooke Show with Sana K” مع الشخصية الإذاعية العالمية برايان كوك؛ كما كانت أول إذاعة تبث حصرياً أغنية “Keep It Up” للفنان السعودي مشعل تامر.

ومؤخراً في 18 مايو 2024، قامت MBC LOUD FM بتغطية حصرية للنزال العالمي في الوزن الثقيل للملاكمة الذي حمل اسم “Ring of Fire” وجمع تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك، بما في ذلك مقابلة مع البريطاني تايسون فيوري قُبيل خسارته النزال أمام نظيره الأوكراني.