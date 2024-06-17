إيرادات وقفة عيد الأضحى.. "ولاد رزق 3" الأول و"عصابة الماكس" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف، السرب، شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، وحققت الأفلام السبعة في وقفة عيد الأضحى 2024، أمس السبت 15 يونيو، إيرادات بلغت 10 مليونا و189 ألفا و777 جنيها، وزعت على النحو التالي..

ولاد رزق 3

احتل الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، صدارة شباك التذاكر، وحقق 8 ملايين و528 ألفا و603 جنيهات.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

اللعب مع العيال

وفاز بالمركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال" محققا 898 ألفا و237 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عصابة الماكس

وذهب المركز الثالث لفيلم عصابة الماكس والذي حقق 509 آلاف و621 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

أهل الكهف

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف" بعد تحقيقه 224 ألفا و760 جنيها.

"أهل الكهف" عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، هاجر أحمد.

السرب

وحصل على المركز الخامس فيلم السرب، وحقق 12 ألفا و455 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

فاصل من اللحظات اللذيذة

وذهب المركز السادس لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" محققا إيرادا بلغ 8 آلاف و732 جنيها.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز.

شقو

وجاء في المركز السابع والأخير فيلم شقو بعد تحقيقه 7 آلاف و366 جنيها.

فيلم شقو تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، محمد جمعة.