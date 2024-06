شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأبطال يعودون للموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الملايين إلى شبكة HBO Max، فى انتظار طرح أولى حلقات الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، الذي سيبدأ عرضه من اليوم 16 يونيو الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفى تمام الساعة السابعة صباحًا بـ توقيت القاهرة.

وهؤلاء يعودون إلى الموسم الثانى من House of the Dragon:

مات سميث في دور ديمون تارجارين إيما دارسي في دور راينيرا تارجارين أوليفيا كوك في دور أليسينت هايتاور ريس إيفانز في دور أوتو هايتاور إيف بيست في دور رينيس تارجارين ستيف توسان في دور كورليس فيلاريون فابيان فرانكل في دور السير كريستون كول إيوان ميتشل في دور إيموند تارجارين توم جلين كارني في دور إيجون تارجارين سونويا ميزونو في دور ميساريا هاري كوليت في دور جاكاريس فيلاريون بيثاني أنطونيا في دور بايلا تارجارين فيبي كامبل في دور راينا تارجارين فيا سابان في دور هالينا تارجارين جيفرسون هول في دور تايلاند وجيسون لانيستر ماثيو نيدهام في دور لاريس سترونج

كما كشف مبنى إمباير ستيت (ESB) بالشراكة مع منصة HBO Max، عن تجربة جديدة لجماهير House of the Dragon، والتي تتضمن فرصة لالتقاط الصور مع العرض الحديدى الشهير، بالإضافة إلى فرصة لالتقاط صور فريدة من نوعها لعالم "Game of Thrones" في الطابق الثمانين، في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجارى.

وقال توني مالكين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ESRT: "لقد تحول مرصد مبنى Empire State الشهير الخاص بنا إلى عالم Westeros في عملية استحواذ ملحمية من قبل صناع مسلسل House of the Dragon التى لن يرغب متابعوا العمل في تفويتها، والتى تعد فرصة العمر للدخول إلى كواليس المسلسل في مدينة نيويورك الأكثر أصالة".