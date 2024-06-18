عمرو دياب يلتقط صورًا تذكارية مع نجوم فيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص النجم عمرو دياب على التقاط صور تذكارية مع نجوم فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، خلال حفل العرض في الرياض داخل دور عرض موڤي سينما بمنطقة بوليفارد سيتي.

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

وحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.