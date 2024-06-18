فيديو.. تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب في كواليس الاحتفال بعرض "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

مازح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، النجم عمرو دياب على هامش حضوره حفل العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق ٣- القاضية"

ونشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو للحظة مصافحته لعمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب

ويحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية