عمرو دياب: فيلم ولاد رزق 3" عمل فني بصبغة عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر النجم عمرو دياب عن سعادته بالتواجد في الرياض، لحضور حفل العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، في موڤي سينما بمنطقة بوليفارد سيتي.

وقال "دياب" في حديثه مع الإعلامي عمرو دياب، على هامش حفل العرض الخاص، إن إنتاج فيلم "ولاد رزق 3" يظهر فيه "الصبغة العالمية"، مضيفًا: "الفيلم على مستوى عالمي، واللي حصل من إنتاج يعني بيسموها فيلم بالصبغة العالمية ويفتح نفسي جدًا أشوفه".

وأضاف: "أنا معرفتي بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، كل الأعمال اللي بيعملها بتكون بصبغة عالمية، سواء بالنسبة للإنتاج أو المزيكا أو السينما، وكواليتي فيلم ولاد رزق 3 كأنه من بره، وأنا شايف العمل متكامل وفيه نجوم كبار، وفرحان أني موجود معاهم وأتمنى لهم التوفيق".

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

وحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.