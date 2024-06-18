"بقدركم وبحبكم".. عمرو دياب يوجه رسالة خاصة لجمهوره في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

وجه المطرب عمرو دياب، رسالة إلى جمهوره بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال "دياب" في حديثه مع الإعلامي عمرو دياب، على هامش حفل العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" من الرياض: "أنا من 35 سنة معنديش غير جمهوري، وبقول لجمهوري في العيد أنا بقدركم وبحبكم وكل سنة وأنتم طيبين".

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

وحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.