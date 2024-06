شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد فى الحلقة الأولى من الموسم الثانى من HOTD يثير غضب المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني من House of the Dragon، وحاز مشهد Blood and Cheese قبل الأخير الذي استعد له الكثيرون من متابعى السلسلة منذ الكشف عن عنوان الحلقة التي طرحت تحت اسم A Son for a Son، وحذر نجوم المسلسل من أن هذه اللحظة بالذات في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من العمل أسوأ من حلقة Red Wedding.

وعلى الرغم من أن المشهد المرعب كان على مستوى التوقعات، إلا أن المعجبين شعروا بالرعب أكثر من لحظة أخرى في الحلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " dexerto".

ودار المشهد بينما يشق القاتلان طريقهما عبر قلعة Red Keep لأداء مهمتهما الدموية، يرافقهما كلب صغير، وبعد مشاجرة صغيرة بينهما، يسدد تشيز ركلة قوية "مقززة" للكلب التي غفل عنها القائمين على House of the Dragon.

وبالتالي علق متابعين السلسلة على المشهد من خلال موقع التغريدات X، عن استيائهم من تصرفات تشيز الغريبة في ركل الكلاب، وكتب أحدهم "لم يكن هناك سبب يدعوهم إلى إضافة هذا المشهد، ما تأثيره في المؤامرة؟".

كما جددت شبكة HBO مسلسل House of the Dragon للموسم الثالث قبل طرح حلقات الموسم الثانى من العمل، اليوم 16 يونيو الجارى في تمام الساعة 9 مساء بـ توقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وفى تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك لإظهار القوة الكبيرة لإمبراطورية "Game of Thrones" التي تعرضها الشبكة.

وكان قد انتهى الموسم الأول من مسلسل House of the Dragon في 23 أكتوبر من عام 2022، مع قتل إيموند تارجارين ابن الملك فيسيريس وأليسنت هايتاور لـ لوسيريس فيلاريون ابن الأميرة راينيرا تارجارين.



مشهد ركل الكلب من House of the Dragon