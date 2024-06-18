تركي آل الشيخ عن استخدام "القاضية" في "ولاد رزق 3": "الإفيه ركب وحكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق المستشار تركي آل الشيخ على غضب جمهور الزمالك من تصوير رباعي النادي الأهلي لإعلان "القاضية" للترويج لفيلم "ولاد رزق 3".

وقال "تركي"، في تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش العرض الخاص من فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" في منطقة البوليفارد بالرياض: "الإفيه الخاص بالقاضية راكب، ليه ناخد الموضوع بحساسية، الناس فهموا الموضوع غلط، دعاية كرة القدم استخدمت أفكار مشابهة عشرات المرات لم يُذكر فيها أي اسم نادي آخر، وإفيه القاضية ركب وحكم".

وأضاف: "هيئة الترفيه دفعت مبلغ كبير لنادي كبير وهو الأهلي، وعشان نعمل الدعاية لم ندفع شيء لباقي الجماهير هما عملوا الدعاية الكافية"، مرادفًا: "تم إضافة كلمة القاضية لإسم الفيلم بسبب مباراة الملاكمة لـ تايسون فيوري، لكن عشان نعمل دعاية للفيلم لازم تطلع بأشياء مبتكرة".

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

وحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

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