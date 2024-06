شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقم إيجون الثانى لمقتل ابنه في الحلقة الثانية من House of the Dragon 2؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظر الكثير من متابعى سلسلة House of the Dragon عرض الحلقة الأولى من الموسم الثانى التي طرحت منذ ساعات، تحت اسم A Son for a Son، الذى اثار الجدل حول قتل أحدى أولا الملكة أليسنت هايتاور كـ ثأر لـ قتل لوسيريس فيلاريون من قبل إيموند تارجارين في نهاية الحلقة الأخير من الموسم الأول من العمل.

ألا أنه على غير المتوقع انتهت أحداث الحلقة مع قطع رأس جيهيريس ابن الملك إيجون الثانى من شقيقيته وزوجته الملكة هيلينا، وكلاهما شقيقا الملكة رينيرا تارجارين من والدها الملك فيسيريس.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح إلى حد ما إذا كانت هيلينا تضلل المهاجمين فيما يتعلق بهوية أطفالها، ألا أنها اشارت في النهاية إلى ابنها، وبالتالي لم يعد وريث أيجون الوحيد موجودًا، ولهذا يبقى السؤال "هل سيقوم بالانتقام في الحلقة الثانية؟".

كما جددت شبكة HBO مسلسل House of the Dragon للموسم الثالث قبل طرح حلقات الموسم الثانى من العمل، اليوم 16 يونيو الجارى في تمام الساعة 9 مساء بـ توقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وفى تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك لإظهار القوة الكبيرة لإمبراطورية "Game of Thrones" التي تعرضها الشبكة.