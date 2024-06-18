جنيفر لوبيز تهنئ بن أفليك بعيد الأب… بينما يستمتع بوقته مع زوجته السابقة

يبدو أن العلاقة بين جنيفر لوبيز وبن أفليك وصلت إلى نقطة اللاعودة.

تستمر الصور المستمرة للممثل مع زوجته السابقة جنيفر غارنر في إثارة الاشاعات حول تفكك زواجه من لوبيز.

تمكّنت الصحافة الأميركية من رصد كيف اقتربت “غارنر” من منزل زوجها السابق بن أفليك مرتدية سترة رمادية وجينزًا أزرقًا وحذاءً رياضيًا بالإضافة إلى النظارات الشمسية حتى لا يلاحظها أحد قدر الإمكان لكن لم تنجح. وقد أمضت معظم اليوم في منزل بن أفليك حتى قادها الممثل بنفسه إلى المنزل بسيارته الخاصة.

وبينما كان المشهد يدور بأكمله، أخذت لوبيز على عاتقها تهنئة زوجها على إنستغرام. وشاركت المغنية صورة من فيلم “بيرل هاربور” الذي يلعب فيه بن أفليك دور البطولة، مرفقة بالرسالة التالية: “بطلنا. عيد أب سعيد”، إلى جانب رمز قلب.

وكما هو معروف فإن جنيفر لوبيز وبن أفليك ليس لديهما أي أطفال. الممثل لديه ثلاثة مع جنيفر غارنر وهم فيوليت وسيرافينا وصموئيل. وسيكون هذا هو سبب زيارته.

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من ناحية أخرى، لدى لوبيز توأم ماكس وإيمي من حبيبها السابق الفنان مارك أنتوني.

وكانت الصورة الأخيرة لأفليك ولوبيز معًا عندما ذهبا لمشاهدة مباراة كرة السلة لابنه في المدرسة الثانوية.

ومع ذلك، حذر مصدر في “ديلي ميل” من أن الزواج قد وصل إلى نهايته. ومصدر آخر قال “لقد سئمت جنيفر وحاولت حقًا، لكنها لا تستطيع فعل المزيد، الوضع لا يتحسن، بل يزداد سوءًا”.