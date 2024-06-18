سعد لمجرد وحاتم عمّور يفاجئان الجمهور بديو بعد أعوام من الصداقة

بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، أزاح الفنان المغربي سعد لمجرد الستار عن أول ديو غنائي يجمعه مع مواطنه الفنان المغربي حاتم عمّور بعنوان “محبوبي”.

أغنية “محبوبي” من كلمات وألحان محمد نصري وتوزيع جلال الحمداوي وتمّ تصويرها على طريقة الفيديوكليب تحت إدارة المخرج المصري حسام الحسيني، في مناطق متنوّعة بالمغرب.

الأغنية إيقاعية، مغربية باللهجة البيضاء تتميّز بأجوائها الصيفية المُبهجة، يقول مطلعها: “حبك ماجاش بالساهل شحال.. وانا عليه نقاتل ما نقدر عليه نتنازل ولو تغضب گاع الدنيا.. طلب يا غزالي وآمر بلا ما نفكّر نجيك طاير للي بغيتيها.. نقولك حاضر تشرّط و زيد عليا”.

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قدّم “لمجرد” و”عمّور” في الكليب عدة لوحات راقصة متنوّعة من حيث الشكل والمضمون، كما تميّزا بإطلالة شبابية وعصرية كعادتهما.

نذكر ان الفنانَين المغربيَين كانا قد أعلنا في مؤتمر صحفي سابق عن سعادتهما بالتعاون معاً للمرة الأولى، خصوصاً ان علاقة صداقة تجمعهما منذ ١٦ عامًا.