خاص- جدول حفلات مزدحم للفنان برهان الشّعار هذا الأسبوع

يستعد الفنان برهان الشّعار لإحياء سلسلة من الحفلات الفنية خلال هذا الأسبوع، حيث يحيي حفلة فنيّة يوم الخميس في العراق، اضافة الى حفلة فنيّة في تايغا – بيروت مساء الجمعة.

ويتابع برهان سلسلة حفلاته بسهرة حماسيّة مميزة مساء السبت القادم في منتجع التايغا. ليعود بعدها ويلتقي عشاق السهر بسهرة استثنائيّة مساء الأحد في تايغا بيروت.

على صعيد الأعمال، إنتهى برهان الشّعار من تصوير أغنية جديدة بعنوان “وجع أيام” وهي من كلمات فايز الكردي، ألحان احمد البركات وتوزيع رامي العلم.

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الأغنية لبنانية عاطفيّة تمّ تصويرها في لبنان تحت ادارة المخرجة هيفا فقيه التي ستقدّم برهان بصورة مختلفة وفكرة جديدة تناسب أجواء الصيف وكلمات الأغنية، على أن يتمّ طرح الكليب أول الصيف.