شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومى واتس بصحبة كلبها فى نيويورك بعد حديثها عن رحيل والدها المأساوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة ناعومي واتس سعيدة للغاية عندما كانت تمشي مع كلبها في مدينة نيويورك نهاية الأسبوع الجارى، وذلك حينما ظهرت الممثلة البالغة من العمر 55 عامًا وهى ترتدي قميصًا أبيض غير رسمي وجينزًا أزرق فاتحًا أثناء سيرها بصحبة كلبها التي تحبه للغاية.

ارتدت ناعومي واتس نظارة شمسية بنية بينما كانت تحمل زجاجة المياه في يدها، وهى تسير في غاية السعادة مع كلبها الصغير.



ناعومى واتس مع كلبها

من ناحية أخرى سبق وأكدت النجمة العالمية ناعومي واتس أنها لم تتغلب أبدًا على وفاة والدها المأساوية، حيث توفي بيتر واتس، الذي كان مهندس صوت في فرقة بينك فلويد، بسبب جرعة زائدة من الهيروين عن عمر ناهز 31 عامًا عندما كانت ناعومي في السابعة من عمرها.

وقالت الممثلة في أحدث حوارتها: "الحزن لا يختفي أبدًا، لكن عند ألعب أدوارا مختلفة في الأفلام تجد طرقًا جديدة لفهمه، وحتى يومنا هذا، كامرأة تبلغ من العمر 55 عامًا، كنت أتمنى لو شهدت ما يعنيه أن يكون لديك أب أتحدث إليه في أوقات مختلفة من حياتي، وأتمنى لو كان هنا ليربت على ظهري عندما أحظى بلحظات ناجحة أو لحظات معقدة أزعجتني".

وتحدثت واتس سابقًا عن التعامل مع الحزن بعد عقود من فقدان والدها، حيث قالت لمجلة فوج الأسترالية في عام 2021: "بعد أن كبرت وأنا أفقد والدي في سن مبكرة جدًا، أعتقد أن هذه قصة أعرفها جيدًا، حيث تشعر أنك فقدت جزءًا من نفسك، وتشعر وكأنك لم تتشكل بشكل كامل بطريقة ما".