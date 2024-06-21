روجينا تكشف عن إصابتها بحروق في وجهها بعد تعرضها الطويل للشمس

كشفت الفنانة روجينا، عن إصابتها بحرق في وجهها بعد تعرضها الطويل للشمس خلال قضائها إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ووجهها ملتهب، وعلقت قائلة: الحمد لله والشكر لله اتحرقت في العيد من الشمس وبقضي إجازة العيد مع الدكتور.

وشاركت مؤخرًا الفنانة روجينا، في السباق الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل سر إلهي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته.

ومسلسل "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها، وتبدأ في دائرة الانتقام خلال الحلقات.

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