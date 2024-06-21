رسالة محبة مؤثرة من أحلام لعبدالله الرويشد

وجهت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، كلمة محبة مؤثرة لصديقها النجم عبد الله الرويشد، في رسالة نقلتها بصوتها على مسرح الأرينا كويت، خلال إحياء حفلها بمناسبة عيد الأضحى المبارك هناك، لم تستطع أن تتمالك دموعها وهي تُكملها.

رسالة أحلام لعبدالله الرويشد

تجاوزت أحلام الشامسي أمس، إصابة يدها التي أزالت عنها الجبيرة في نفس يوم حفلها على مسرح الأرينا بالكويت، وأطربت جمهورها بأجمل أغانيها، وخلال الاستمتاع بالحفل، قطعت أحلام الغناء لتوجه رسالة إلى عبد الله الرويشد الذي لا يزال يتعافى من أثر وعكته الصحية السابقة.

وقالت أحلام في رسالتها التي سبقت إهداءها أغنية لما قلبي -وضع لحنها عبدالله الرويشد نفسه- للمطرب الشهير: "هذه الأغنية من فنان كبير، صوت الكويت المحبوب عبدالله الرويشد، أبو خالد. اسمع الجمهور يا أبو خالد، وهم يتمنون لك عودة سالمة بإذن الله، الأغنية التي سأغنيها الآن هي واحدة من الأغاني التي أحبها جداً، وتحتل مكانة خاصة في قلبي، وأنا متأكدة أنكم تحبونها أيضاً".

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لم تتمالك أحلام دموعها التي نزلت أثناء الغناء، "لما قلبي" التي طرحتها لأول مرة في نسختها الأولى عام 1997، ضمن أغنيات ألبومها كيف أرضى، وهي من كلمات: صالح عبيد باظفاري وألحان: عبد الله الرويشد والأغنية توزيع: حمادة النادي، أثارت تعاطف الجمهور الذي تمنى للرويشد عودة سالمة سريعة من الوعكة الصحية التي عطلت حفلاته، وأبعدته عن محبيه خلال الفترة السابقة.

دموع أحلام عبدالله الرويشد

وتفاعل الجمهور مع دموع أحلام ورسالتها المؤثرة لعبدالله الرويشد، وأعربوا عن تقديرهم لهذه المحبة والوفاء، ودعوا للنجم الكبير بالشفاء العاجل وسرعة العودة إلى المسرح لإطرابهم في حفلات قادمة.

وقال البعض: "الله يشفيه عبدالله أبو خالد، ويحفظ أم فاهد أصيلة"، "الله يديم أم فاهد وأصلها الطيب ما بتعديها العيبة، ويقوم أبو خالد بالسلامة"، "ما بتفوتها فوته أم فاهد الله يطول بعمرها وبعمر أبو خالد حبيبنا مفتقدين له"، "إن شاء الله قريبا يرجع أبو خالد وصوته يسمع العالم كله ما بيشوف شر".

وكان الفنان عبدالله الرويشد قد تسبب في قلق كبير لمحبيه خلال الفترة الماضية بعد تداول أخبار عن إصابته بجلطة في المخ، إلا أن عائلته كشفت فيما بعد أن الأطباء تمكنوا من السيطرة على الجلطة قبل انتشارها، مما منع النزيف أو تدهور الحالة، وكان من المقرر أن يخرج من المستشفى بعد عدة أيام، لكنه استمر هناك بناءً على نصيحة الأطباء لمراقبة حالته.

أكد خالد عبدالله الرويشد في تلك الفترة أن الزيارات ممنوعة لوالده بسبب حالته الصحية، ونفى الشائعات التي تحدثت عن تدهور حالته، مؤكداً أن والده يتحسن بشكل مستمر.

تسببت هذه الوعكة الصحية في تأجيل كل المشاريع الفنية للفنان الكويتي، بما في ذلك حفله الذي كان من المقرر أن يُقام في مسرح محمد عبده أرينا، لتكريم الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر ضمن فعاليات موسم الرياض، وتم الإعلان عن تأجيل الحفل بشكل حاسم من قبل المستشار تركي آل الشيخ، حتى يتمكن الرويشد من استعادة عافيته ومواصلة حياته بشكل طبيعي.

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