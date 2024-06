"توفي للحظات بسبب مرض وحصل على وسام الفنون".. معلومات عن الراحل دونالد ساذرلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

رحل عن عالمنا اليوم الخميس الممثل الكندي العالمي دونالد ساذرلاند عن عمر يناهز 88 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة، وكشف عن الوفاة نجله الممثل كيفر ساذرلاند عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

ويعد الممثل دونالد ساذرلاند من أشهر نجوم هوليوود بفترة السبعينيات وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحًا كبيرًا على الصعيدين النقدي والجماهيري، وأكد خلالها كونه أحد أبرز نجوم هوليوود بهذه الفترة.

ونستعرض لكم 11 معلومة عن الراحل دونالد ساذرلاند في السطور التالية:

1- كان على وشك الموت عام 1979 بعد إصابته بمرض التهاب السحايا، وأخبره الأطباء أنه توفي للحظات.

2- حصل على وسام الفنون والآداب الفرنسي من رئيس الجمهورية الفرنسية عام 2012 تقديرًا لمساهمته في مجال الدراما.

3- جسد شخصية زعيم فاشي سادي ومنحرف بفيلم "1976" عام 1900 وكشف في أحد اللقاءات عن عدم تمكنه من مشاهدة الفيلم لسنوات.

4- تخرج بشهادتين من جامعة تورنتو في الهندسة والدراما قبل أن يقرر ترك الهندسة والعمل كممثل.

5- حصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود عام 2011.

6- كان مرشحًا لشخصية "هانيبال" بفيلم "The Silence of the Lambs" عام 1991 وذهب الدور في النهاية للممثل أنطوني هوبكنز.

7- واعد الممثلة الأمريكية جين فوندا منذ عام 1970 وحتى 1972.

8- عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 69 عام 2016.

9- فاز بجائزة الأوسكار الفخرية عام 2018.

10- والد الممثل الكندي العالمي كيفر ساذرلاند.

11- شارك ببطولة سلسلة أفلام المغامرات "The Hunger Games" عام 2012.