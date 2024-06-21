ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان فارس كرم حفلاً في لبنان ضمن حفلات عيد الأضحى، وكان الحفل من تنظيم متعهد الحفلات عماد قانصو.

كرم ألهب الاجواء، حيث رقص الجمهور وغنوا معه، ولم تغب عن السهرة الدبكة اللبنانية الشهيرة.

وحظي الحفل بنجاحاً كبيراً وكانت الأصداء إيجابية جداً، وهو أمر متعارف عليه في حفلات كرم الذي يحبه الجمهور ويحب الاجواء التي يضفيها على حفلاته.

موقع "الفن" تواجد في الحفل وكان لنا لقاء مع الفنان فارس كرم وجّه فيه معايدة للجمهور، ولماذا قال "بدي حدا يكون وجهو خير عليي"؟

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - فارس كرم : " بدي حدا يكون وجهو خير عليي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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