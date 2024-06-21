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ميرنا وليد - بيروت - تألقت مذيعة الطقس و النشرة الفنية على قناة الجديد نورهان إبراهيم بأخر إطلالاتها على المتابعين من خلال صور عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة إستعرضت من خلاله جمالها و أنوثتها، حيث كانت ترتدي كروب توب ضيق باللون الأبيض من دون اكمام ذات تصميم مميز، مع سروال جينز واسع، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مميزة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وحملت نورهان في يدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 1,120 دولار، كما و وضعت في يدها ساعة Rolex فاخرة وصل سعرها إلى 80,000 دولار، بالإضافة إلى حذاء مفتوح في قدميها من Hermès يقدر بـ 8,000 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر نورهان إبراهيم تبهر متابعيها بإطلالتها الرائعة..و سعر خيالي لساعة يدها من Rolex لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.