نورهان إبراهيم تبهر متابعيها بإطلالتها الرائعة..و سعر خيالي لساعة يدها من Rolex

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مذيعة الطقس و النشرة الفنية على قناة الجديد نورهان إبراهيم بأخر إطلالاتها على المتابعين من خلال صور عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة إستعرضت من خلاله جمالها و أنوثتها، حيث كانت ترتدي كروب توب ضيق باللون الأبيض من دون اكمام ذات تصميم مميز، مع سروال جينز واسع، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مميزة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وحملت نورهان في يدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 1,120 دولار، كما و وضعت في يدها ساعة Rolex فاخرة وصل سعرها إلى 80,000 دولار، بالإضافة إلى حذاء مفتوح في قدميها من Hermès يقدر بـ 8,000 دولار.

