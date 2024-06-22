شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يتألق فى أولى حفلاته بالساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيا الفنان مصطفى كامل أولى حفلاته فى العلمين، بموسم الصيف، ورفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معه الجمهور منذ بداية الحفل.



حفل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل



حفل الفنان مصطفى كامل



حفل مصطفى كامل فى الساحل الشمالى



حفل مصطفى كامل فى الساحل الشمالي



حفل مصطفى كامل نقيب الموسيقيين



حفل مصطفى كامل



حفل مصطفى كامل



حفل الفنان مصطفى كامل

وأعلن مؤخرا الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.